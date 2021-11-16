Атмосферный фронт испортит погоду в Петербурге 16 ноября

Во вторник в Петербурге будет пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Атмосферный фронт принесет дожди и ветер в Петербург. Метеорологи обещают ухудшение погоды утром и днем 16 ноября, но температура в городе немного повысится. Впрочем, на фоне резких порывов ветра +4 будут не слишком заметны.

- Санкт-Петербург: пасмурно и ветрено. 16 ноября на погоду окажет влияние атмосферный фронт, вытянувшийся через регион в широтном направлении. Его стараниями облаков в небе будет много, пройдут небольшие дожди, местами по области переходящие в мокрый снег, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура воздуха в Петербурге составит от +2 до +4 градусов, в Ленинградской области будет 0…+5. Ветер ожидается юго-западный умеренный, с сильными порывами в прибрежных районах. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется на уровне в 765 мм ртутного столба, что выше нормы.