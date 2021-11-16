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Общество16 ноября 2021 6:24

Атмосферный фронт испортит погоду в Петербурге 16 ноября

Днем в городе ожидаются дожди и усиление ветра
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Во вторник в Петербурге будет пасмурно.

Во вторник в Петербурге будет пасмурно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Атмосферный фронт принесет дожди и ветер в Петербург. Метеорологи обещают ухудшение погоды утром и днем 16 ноября, но температура в городе немного повысится. Впрочем, на фоне резких порывов ветра +4 будут не слишком заметны.

- Санкт-Петербург: пасмурно и ветрено. 16 ноября на погоду окажет влияние атмосферный фронт, вытянувшийся через регион в широтном направлении. Его стараниями облаков в небе будет много, пройдут небольшие дожди, местами по области переходящие в мокрый снег, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура воздуха в Петербурге составит от +2 до +4 градусов, в Ленинградской области будет 0…+5. Ветер ожидается юго-западный умеренный, с сильными порывами в прибрежных районах. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется на уровне в 765 мм ртутного столба, что выше нормы.