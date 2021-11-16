Парень проснулся с переломами после знакомства с девушками в баре Петербурга

Петербуржец проснулся с переломами после похода в бар с незнакомыми девушками Фото: Олег ЗОЛОТО

Поход 27-летнего парня по барам в Санкт-Петербурге закончился больницей. Утром 15 ноября 2021 года в больницу №26 доставили молодого человека с множеством переломов. Оказалось, что накануне он познакомился в тремя девушками, с которыми выпивал алкогольные напитки. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- У пациента были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множество переломов лицевого скелета, закрытый перелом грудины, ушиб сердца. Его состояние оценивается как тяжелое, - рассказал источник.

Полиции парень рассказал, что ночью отправился гулять по барам. В одном из заведений на улице Некрасова он познакомился с тремя девушками, с которыми продолжил выпивать. Однако после этого он очнулся весь избитый в парадной дома 3 по Фонтанной улице.

Что именно произошло с молодым человеком, и кем были незнакомки, неизвестно.