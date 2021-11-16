Водитель BMW выстрелил в глаз мужчине из-за ссоры за парковочное место в Петербурге

В Петербурге водитель BMW устроил стрельбу из-за парковочного места Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за ссоры за парковочное место. Вечером 15 ноября 2021 года в полицию позвонил 28-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный выстрелил ему в глаз во дворе дома 7/1 по улице Ивана Фомина. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На место прибыл наряд полиции и ГИБДД. Выяснилось, что между пострадавшим и мужчиной на автомобиле BMW произошел конфликт из-за места на парковке, - рассказал источник.

Водитель иномарки во время ссоры выстрелил несколько раз в заявителя из аэрозольного пистолета "Удар", после чего сел в машину и уехал.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Также он написал заявление в полицию.

Правоохранители изъяли видео с камер, которые установлены во дворе. На данный момент по записям разыскивают подозреваемого стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.