МФЦ Ленобласти начали выдавать бумажные QR-коды

В МФЦ Ленобласти начали выдавать QR-коды в бумажном виде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МФЦ Ленинградской области с 16 ноября 2021 года начали выдавать бумажные QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Услуга будет удобна для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуги или по какой-то причине не может сам распечатать сертификат. Об этом рассказали в региональной администрации.

- До вступления в силу новых правил получить QR-код можно было только в личном кабинете на портале Госуслуг, куда он загружался автоматически после прохождения курса вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, - пояснили в администрации.

Теперь, чтобы получить QR-код в распечатанном виде, заявителю нужно просто обратиться в МФЦ и предъявить паспорт. Также у посетителя могут попросить данные СНИЛС и ОМС, однако их достаточно сообщить в устной форме, не показывая документы.

Чтобы получить сертификат, можно обратиться в МФЦ в порядке живой очереди, либо записаться заранее.