Ветеринар предупредил хозяев собак о соли на дорогах в Петербурге

Защитить питомца можно при помощи кремов или специальных ботиночек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Соляной раствор, которым обрабатывают дороги Петербурга, может приводить к возникновению контактного дерматита у собак – соль и прочие реагенты, содержащиеся в антигололедной жидкости, раздражают чувствительные подушечки лап. Каждый год фиксируется по несколько десятков таких случаев. Об этом «Комсомолке» во вторник, 16 ноября, рассказала врач-ветеринар Елена Сухотина.

- Помимо непосредственно дерматита опасно то, что собаки начинают разлизывать лапы, - констатирует эксперт. – И тем самым усугубляют течение заболевания.

По словам Елены Сухотиной, обезопасить питомцев несложно. Для этого можно использовать специальные воски и кремы (в том числе съедобные – если собака будет пытаться слизать их с лап, ничего страшного не случится) или же ботинки и носки, к которым собаку необходимо заранее приучить. Кроме того, лапы питомцу нужно мыть после каждой прогулки и обязательно тщательно высушивать после этого – иначе набившаяся между пальцев мокрая шерсть также негативно повлияет на состояние подушечек.