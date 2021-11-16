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Дом. Семья16 ноября 2021 14:52

Ветеринар предупредил хозяев собак о соли на дорогах в Петербурге

Каждый год от антигололедных растворов страдают десятки нежных собачьих лапок
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Защитить питомца можно при помощи кремов или специальных ботиночек.

Защитить питомца можно при помощи кремов или специальных ботиночек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Соляной раствор, которым обрабатывают дороги Петербурга, может приводить к возникновению контактного дерматита у собак – соль и прочие реагенты, содержащиеся в антигололедной жидкости, раздражают чувствительные подушечки лап. Каждый год фиксируется по несколько десятков таких случаев. Об этом «Комсомолке» во вторник, 16 ноября, рассказала врач-ветеринар Елена Сухотина.

- Помимо непосредственно дерматита опасно то, что собаки начинают разлизывать лапы, - констатирует эксперт. – И тем самым усугубляют течение заболевания.

По словам Елены Сухотиной, обезопасить питомцев несложно. Для этого можно использовать специальные воски и кремы (в том числе съедобные – если собака будет пытаться слизать их с лап, ничего страшного не случится) или же ботинки и носки, к которым собаку необходимо заранее приучить. Кроме того, лапы питомцу нужно мыть после каждой прогулки и обязательно тщательно высушивать после этого – иначе набившаяся между пальцев мокрая шерсть также негативно повлияет на состояние подушечек.