18 волонтетов Петербурга наградили за развитие добровольческой деятельности

15 волонтёров Петербурга удостоены наград за развитие добровольческой деятельности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов наградил 18 волонтеров за развитие добровольческой деятельности в городе - они получили знаки отличия и благодартности. Среди награжденных оказались волонтеры-поисковики, спасатели, те, кто помогает пожилым, ветеранам и инвалидам во время пандемии, а также благотворительных, экологических организаций и участники спортивных и общественных мероприятий.

- Сейчас у нас более 120 тысяч волонтёров. В этой бескорыстной работе участвует не только молодёжь, но и люди "серебряного" возраста. Каждый из них занят нужным и благородным делом, - отметил Беглов.

Сейчас волотерские движения и программы есть почти в каждой школе, вузе или на предприятии. Однако направлений, где нужна помощь и отзывчивые люди. очень много. Поэтому градоначальник надеется, что движения добровольцев будут лишь расширяться и охватывать новые сферы.