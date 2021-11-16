Дюжину ржавых минометных мин нашли на летней базе отдыха в Комарово

В Комарово обнаружили дюжину минометных мин. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории летней базы отдыха в Комарово обнаружили целую дюжину ржавых минометных мин. Боеприпасы находились в грунте на 1-й Дачной улице в поселке. Напуганные очевидцы приостановили земельные работы и обратились на помощь к спецслужбам. На место оперативно выехали взрывотехники ОМОН. Опасения местных жителей подтвердились – это эхо войны.

- Специалисты установили, что среди корней дерева в грунте находились 12 головных взрывателей от минометных мин. Предположительно, боеприпасы были финского производства со времен Великой Отечественной войны, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Боеприпасы аккуратно вытащили из земли и перевезли на специальный полигон, где уничтожили.