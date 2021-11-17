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Происшествия17 ноября 2021 5:42

Стиральная машина загорелась в квартире на проспекте Художников

Пожар тушили ранним утром 17 ноября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Стиральную машину тушили в Выборгском районе.

Стиральную машину тушили в Выборгском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар из-за стиральной машины произошел утром 17 ноября в Выборгском районе Петербурга. Около 7:30 жильцов квартиры на проспекте Художников разбудил дым, идущий из ванной комнаты. Люди сразу набрали 112 на телефоне.

- В 07:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Художников дом 18 корпус 1. В помещении ванной обгорела стиральная машина, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

В считанные минуты спасатели прибыли на вызов и справились с огнем. На все, до момента ликвидации пожара, у них ушло 14 минут.

Всего на адрес примчались три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.