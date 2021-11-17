Сын убил и расчленил отца в Петербурге из-за квартирного вопроса

Квартирный вопрос стал причиной убийства и расчленения 66-летнего мужчины в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная трагедия с убийством и расчленением сыном отца в Санкт-Петербурге произошла из-за квартирного вопроса. Об этом "КП-Петербург" 17 ноября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах. Сумку с останками тела 66-летнего мужчины выловили из реки Смоленки 16 ноября. Вскоре полиция задержала его 35-летнего сына, который признался в содеянном.

- Вечером 16 ноября был задержан 35-летний сын убитого. Мужчина рассказал, что днем 13 ноября он с отцом находился в квартире дома 1 по Новосмоленской набережной. Во время затяжного конфликта на почве квартирного вопроса сын выстрелил из своего охотничьего ружья в голову отца, - рассказал источник.

После этого мужчина расчленил труп, разложил останки по хозяйственным сумкам и в ночное время скинул их в реку Смоленка.

По факту было возбуждено уголовное дело. Поиски второй сумки с останками продолжаются.