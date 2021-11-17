Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник в детском саду Петербурга 17 ноября

Дед Мороз и Снегурочка провели праздник в детском саду Петербурга / Фото: Мегаполис

Зима еще не наступила, а Дед Мороз и Снегурочка уже посетили Санкт-Петербург. Жители Приморского района города были очень удивлены, увидев новогодних гостей на территории детского сада утром 17 ноября 2021 года. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- На площадке одного из детский садов сегодня, 17 ноября, проходил Новогодний утренник. Высокую елку установили рядом с детской горкой. Огнями она не горела, но наряжена была довольно ярко, - рассказали очевидцы.

На улицу встречать Волшебника и его внучку вышли сразу несколько групп дошколят. Они водили хороводы, звали Снегурочку и принимали участие в конкурсах.

Горожане очень удивились такому раннему празднику, ведь до Нового года еще больше месяца. Однако некоторые местные жители вспомнили, что 18 ноября празднуется день рождения Деда Мороза. Вероятно, именно в честь этого и был устроен утренник.