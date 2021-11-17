Власти Ленобласти попросили помощи в поисках угнанного пункта вакцинации

Власти Ленобласти просят помочь в поисках грузовика. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Власти Ленинградской области рассказали о ситуации с угоном мобильного пункта вакцинации и попросили жителей региона помочь в поисках машины. Стоимость грузовика с оборудованием превышает четыре миллиона рублей.

- Ситуация с угоном автомобиля из Тихвинской больницы – вопиющий случай. Просим свидетелей происшествия передать всю информацию в полицию и надеемся, что автомобиль не пострадает и вернется в больницу, - заявил глава Комитета по здравоохранению Ленобалсти Сергей Вылегжанин.

По его словам, в машине осталось некоторое количество вакцины. Что касается самих медиков, то они постарались продолжить работу так, чтобы пациенты не почувствовали неудобств. Хотя без машины проводить вакцинацию уже не так удобно.

Напомним, что медицинский фургон на базе «Газона Некст» исчез с Больничного проезда в Тихвине в ночь с 13 на 14 ноября. Несмотря на то, что на машине стоит система слежения (последний раз она сработала в 23:08 13 числа), обнаружить грузовик пока не удалось.

Приметы автомобиля: белый с зелеными полосами и надписью с надписями «Медицинская служба»; «Передвижная диагностическая лаборатория»; «Вакцинация против COVID-19». Госномер: А 017 АВ 147 rus.