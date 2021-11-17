Шесть детей умерли от коронавируса в Петербурге с начала пандемии

Шестеро детей стали жертвами коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

За все время пандемии в Петербурге от коронавируса умерли шесть детей. Такие данные привели в городском Комитете по здравоохранению. Пять юных пациентов скончались в клинике Педиатрического университета и еще один – в больнице имени Филатова.

- Мы принимаем самую тяжелую группу детей, которые, кроме ковида имеют сопутствующие патологии. Это опухоли, лейкоз, проблемы эндокринной системы, - рассказал «Интерфаксу» главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-петербургского Педиатрического университета Дмитрий Иванов.

По данным Комздрава, шестой умерший от ковида ребенок также имел патологии.

Но и без них дети иногда болеют очень тяжело, иногда они поступают в стационары с поражением 85% легких. Кроме того, на фоне коронавируса намного чаще стала развиваться болезнь Кавасаки - воспаление сосудов с поражением средних и мелких артерий. Если раньше диагноз регистрировали два-три раза в год, то сейчас только за месяц заболели 19 детей.