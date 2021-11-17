ЗакС сохранил часть налоговых льгот и повысил ставку для владельцев гаражей в Петербурге

Владельцам гаражей подняли ставку налога. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект о поправках в налогообложении. По ним сохраняются льготы для пострадавших от ковида отраслей и ряда других организаций. А вот владельцам гаражей, недостроев и других объектов недвижимости придется платить заметно больше.

- Налог гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства старше трех лет с 2022 года увеличится. Теперь собственники этих объектов будут платить исходя из кадастровой стоимости, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следивший за заседанием парламента.

Учитывая, что кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной стоимости объекта, то взносы могут повыситься в десятки раз. Но вводить «шоковую терапию» будут плавно – 50% от суммы налога в 2022-2023 годах и 75% - в 2024-м.

По тем же правилам будут брать налоги с владельцев коммерческих площадей от 500 квадратных метров. Это административно-деловые центры, торговые пространства и нежилые помещения.

Действующие льготы по имущественному и транспортному налогам сохранены для пострадавших от пандемии отраслей: гостиничной, туристической и конгрессно-выставочной. Правило касается и арендодателей, сделавших скидки по ставкам аренды.

50% размер налога оставлен организациям культуры, здравоохранения, спорта, социального обслуживания и образования.