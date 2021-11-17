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Авто17 ноября 2021 13:34

В центре Петербурга усилили работу по эвакуации заброшенных машин

С начала года в Центральном районе убрали 73 брошенных машины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Центральном районе Петербурга усилили работу по эвакуации заброшенных машин

В Центральном районе Петербурга усилили работу по эвакуации заброшенных машин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Санкт-Петербурга усилили эвакуацию машин, которые давно брошены своими хозяевами. Такие автомобили занимают место, мешают проезду и лишают автомобилистов парковки. Об этом 17 ноября 2021 года рассказали в администрации Центрального района города.

- Согласно данным отдела благоустройства Центрального района, только в ноябре с помощью городских служб с улиц и дворов были эвакуированы семь заброшенных автомобилей, - пояснили в районной администрации.

Три автомобиля убрали сами владельцы после того, как получили уведомления. Остальные четыре были эвакуированы на специальную автомобильную стоянку.

Отмечается, что всего с начала 2021 года в центре Северной столицы было убрано 73 такие заброшенные машины, благодаря чему дворы и улицы стали свободнее.