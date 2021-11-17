Скоростные катамараны запустят из Петербурга к "Острову фортов"

Новые скоростные катамараны до "Острова фортов" появятся в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга в "Остров фортов" в Кронштадте собираются запустить скоростные пассажирские катамараны. 17 ноября 2021 года судоходная компания ООО "Нева Тревел" подписала договор на строительство новых судов проекта "Котлин". Планируется, что первые катамараны отправятся уже в 2023 году.

- В планах строительство новых, инновационных пассажирских судов. Они позволят перевозить более 150 пассажиров, - рассказали в компании.

Катамараны будут с панорамными окнами, чтобы пассажиры могли наслаждаться видами Финского залива. Также суда будут оснащены всем необходимым для маломобильных граждан. На верхней палубе будет смотровая площадка.

Проект нового катамарана Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первые два катамарана должны будут выйти на рейсы в 2023 году, далее под два судна будут появляться в 2024 и 2025 годах.

Планируется, что в будущем катамараны будут также использовать для сообщения Петербурга со Стрельной, Петергофом, Ломоносовым и другими частями города.