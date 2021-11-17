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Общество17 ноября 2021 16:01

Скоростные катамараны запустят из Петербурга к "Острову фортов"

Первые суда отправят в Кронштадт в 2023 году
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новые скоростные катамараны до "Острова фортов" появятся в 2023 году

Новые скоростные катамараны до "Острова фортов" появятся в 2023 году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга в "Остров фортов" в Кронштадте собираются запустить скоростные пассажирские катамараны. 17 ноября 2021 года судоходная компания ООО "Нева Тревел" подписала договор на строительство новых судов проекта "Котлин". Планируется, что первые катамараны отправятся уже в 2023 году.

- В планах строительство новых, инновационных пассажирских судов. Они позволят перевозить более 150 пассажиров, - рассказали в компании.

Катамараны будут с панорамными окнами, чтобы пассажиры могли наслаждаться видами Финского залива. Также суда будут оснащены всем необходимым для маломобильных граждан. На верхней палубе будет смотровая площадка.

Проект нового катамарана

Проект нового катамарана

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первые два катамарана должны будут выйти на рейсы в 2023 году, далее под два судна будут появляться в 2024 и 2025 годах.

Планируется, что в будущем катамараны будут также использовать для сообщения Петербурга со Стрельной, Петергофом, Ломоносовым и другими частями города.