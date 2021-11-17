Делегация ЗакСа Петербурга и Смольного посетила Белград

Официальная делегация Петербурга посетила столицу Сербии. Фото: assembly.spb.ru

Официальная делегация Петербурга посетила Белград. В столицу Сербии отправились и губернатор Александр Беглов, и глава Заксобрания Александр Бельский. Первым делом чиновники возложили цветы и венки к Вечному огню местного мемориального комплекса, посвященного освободителям города. Кроме этого делегация посетила некрополь, где лежат останки российских солдат, погибших во время Первой Мировой войны.

Петербургские чиновники признательны, что в Белграде чтят память российских солдат. Фото: assembly.spb.ru

- Нашу братскую связь не способно разрушить никакое время. Белград помнит солдат советской армии, помнит российских воинов, всегда приходивших на помощь Сербии. Для нас это имеет огромное значение, - подчеркнул глава парламента Петербурга Александр Бельский.

Следом председатель ЗакСа встретился с главой Народной скупщицы Сербии, то есть своим коллегой. В частности, стороны обсудили вопросы стратегического партнерства стран, в том числе торговли. По словам Бельского, парламент Северной столицы России готов обмениваться опытом с коллегами из Белграда.