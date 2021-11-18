42 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» осталось в Петербурге

60% крупной партии вакцины «Спутник Лайт» израсходовали в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге израсходовано 60% крупной партии вакцины «Спутник Лайт» из 100 тысяч доз, поступившей в город 1 ноября. Сейчас препарат используется только для ревакцинации уже привитых ранее или переболевших коронавирусом горожан.

- Сейчас 60 процентов от предыдущей партии медицинского препарата уже израсходовано. В настоящее время в городе остается 42 тысячи доз, - пишет «Петербургский дневник».

Около двух тысяч – это небольшая партия из 1800 доз, поступившая в город 5 ноября. После этого поставок «Лайта» в Петербург не было. Учитывая, что недавно крупную партию получила Ленинградская область, есть вероятность скорого пополнения запаса вакцины и в Северной столице.

При этом основная вакцинация идет в Петербурге обычным двухкомпонентным «Спутником V», он есть в достаточном количестве. А вот «КовиВака» нет совсем и не факт, что будет. На «ЭпиВакКорону» рассчитывать горожанам тоже не стоит.