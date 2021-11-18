«Ленсвет» утвердил график работы наружного освещения и художественной подсветки в Петербурге на 2022 год

В течение года фонари будут работать почти четыре тысячи часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Ленсвет» утвердил график работы систем наружного освещения и художественной подсветки города на 2022 год. Фактически, он не изменился по сравнению с прошлым периодом. А включать лампы и светильники в следующем году будут почти четыре тысячи часов.

- График основан на средних данных длительности светового дня и погодных явлениях. В 2022 году общее время функционирования наружного освещения составит 3 986,15 часов, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

И основное освещение и художественная подсветка включается в Петербурге автоматически, при достижении уровня освещенности в 20 люкс. При этом дежурные операторы следят за погодой и в случае дождя, снега, тумана или прочих ухудшающих видимость метеоусловий, могут включить фонари раньше.

Всего в городе под управлением «Ленсвета» находится 370 тысяч фонарей. С вопросами и претензиями по неработающему освещению можно звонить на круглосуточную горячую линию по номеру: (812) 312-95-94.