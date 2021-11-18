Три дня дождей с мокрым снегом обещают синоптики Петербургу

Мокрый снег и дождь обещают синоптики Петербургу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики обещают три дня пасмурной, слякотной погоды Петербургу. Пришедший в город циклон принес дожди с мокрым снегом. И хоть температура будет в светлое время суток плюсовой, но по ночам возможны заморозки и гололед.

- На погоду в Петербурге окажет влияние теплая периферия циклонического вихря. Будет облачно, пройдут дожди, температурные показатели останутся выше нормы, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

18 ноября в городе воздух прогреется до +4…+5 градусов. Но это тепло нивелирует резкий порывистый ветер.

В ночь на 19 число ожидается гололедица, но днем будет до +3 градусов. В течение суток все также с дождем и мокрым снегом.

В субботу погода почти не изменится. В ночь на 20 ноября мокрый снег усилится, днем он перейдет в дождь. Также с гололедицей и не выше +3 градусов.