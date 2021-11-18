Комплекс зданий «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте признали памятником и взяли под охрану

Здания "Ленфильма" на Каменноостровском проспекте взяли под охрану. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по госконтролю, охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) выпустил распоряжение о взятии под охрану комплекса жилых зданий Александрова на Каменноостровском проспекте, в которых сейчас располагается киностудия «Ленфильм».

- Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс общественных и жилых зданий Г.А. Александрова по адресу: Каменноостровский проспект, 10 корпус 1, литеры А1, А2, А3, корпус 2, литеры В, В1, Каменноостровский проспект, 12, литера А, -говорится в распоряжении КГИОПа.

Доходные дома на Каменноостровском проспекте 10-16 принадлежали купцу и театральному администратору Георгию Александрову. Их для него построили архитекторы Малов, Крыжановский, Мульханов и Петров

Здесь располагались театр, сад, центральный рынок Петербурга и так далее.

Киностудия «Ленфильм» занимает указанные в документе здания с 1925 года.