Колесов: идут циклон за циклоном, установления настоящей зимней погоды в Петербурге ждать пока не стоит

Мокрый снег, снег и снова дождь. Погода в ближайшее время в Петербурге будет переменчивой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Слякотная и не слишком приятная погода с дождем и мокрым снегом ждет жителей Петербурга в ближайшие дни. Из-а очередного циклона, температура будет держаться чуть выше ноля, но с воскресенья немного похолодает и показания уйдут в «минус».

- Погода плохая. У нас сейчас циклон идет за циклоном. Мокрый снег с дождем и все это на фоне слабоположительной температуры. Основной снег будет в субботу, мокрый. Будет 0…+2 градуса. С воскресенья ожидаем похолодание, но минус небольшой. Пока нет устойчивого перехода к зиме, это все предзимье, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

И на следующей неделе ожидается постоянная смена циклонов. В основном температура будет отрицательной, но возможны отдельные оттепели.

- В течение дня все может поменяться. Пришел-ушел циклон и снова холодно. Осадки в виде снега, но если плюс, то дождь. Пока что переменчивая погода, - отметил синоптик.