У жителя Петербурга нашли порно с его 7-летним сыном

У задержанного за изнасилование петербуржца нашли порно с его маленьким сыном Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деле задержанного за изнасилование ребенка жителя Санкт-Петербурга появились новые подробности. Пока мужчина находится в СИЗО в ожидании суда, следователи обнаружили у него детскую порнографию. Причем в качестве жертвы для съемок нерадивый отец использовал своего семилетнего сына. Об этом "КП-Петербург" 18 ноября 2021 года сообщил источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что 45-летний задержанный, пока еще находился на свободе, совершал действия сексуального характера со своим семилетним сыном, при этом все снимал на видео и фото, используя мобильный телефон, - рассказал источник.

Следственный комитете возбудил уголовное дело. Мужчина и так уже находится под стражей, поэтому новая мера пресечения ему не избиралась.

Отметим, что по первой статье за изнасилование ребенка ему грозит до 20 лет тюрьмы, за изготовление детского порно - до 10 лет.