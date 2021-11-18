Тепловоз сбил мужчину на железнодорожной станции "Автово" в Петербурге

Мужчина попал под тепловоз в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина попал под тепловоз. Инцидент произошел в восьмом часу вечера 17 ноября 2021 года вблизи железнодорожной станции "Автово" в Кировском районе города. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

- Мужчина переходил железнодорожные пути и решил пролезть под подвижным составом, который двигался и подавал предупреждающие сигналы, - пояснили в полиции.

Пешеход залез под состав и не успел вылезти из-под него, попав под локомотив. В итоге он выжил, однако был экстренно госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент по факту произошедшего сотрудники полиции на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.