Победителей архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» наградили в Петербурге

В Петербурге вручили "Золотых Трезини". Фото: Михаил ВИЛЬЧУК / goldtrezzini.ru

В Петербурге наградили лауреатов традиционного, четвертого по счету, Международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Его участниками стали архитекторы, реставраторы, ландшафтные дизайнеры – все те, кто создает и сохраняет красоту в духе одного из главных зодчих Северной столицы.

- В основе развития Петербурга всегда лежала идея создания города, который по масштабам и красоте мог сравниться с любой европейской столицей. Благодаря проекту «Золотой Трезини» город стал еще и крупной международной конкурсной архитектурной площадкой, - говорится в поздравительном послании лауреатам от главы Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, сопредседателя Международного совета конкурса «Золотой Трезини» Евгения Григорьева.

Так, памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади стал лучшим в категории реставрация. Парк Веретьево из Подмосковья и петербургский «Севкабель Порт» победили в ландшафтном дизайне и креативном пространстве соответственно.

А медаль Genius Petropolis - «Дух Петербурга» - была вручена за восстановление церкви Рождества Христова на Песках.

Сама торжественная церемония награждения прошла в Эрмитажном театре, а победителями стали проекты из Испании, Мексики, Голландии, Исландии, Китая и других стран.