На ремонт и реставрацию учебного корпуса РАНХиГС выделили более 264 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается ремонт учебного корпуса Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. В четверг, 18 ноября 2021 года, на портале государственных закупок появился конкурс на поиск подрядчика для того, чтобы он завершил работы по реконструкции здания.

- Требуется выполнение работ по завершению реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства - Учебный корпус Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС, - говорится в документах.

Речь идет о здании, расположенном по адресу Каменоостровский проспект, дом 66, литера А. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 10 декабря, после чего выберут победителя. На работы выделено более 264 миллионов рублей.