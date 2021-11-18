Первый участок КАД-2 могут начать строить в 2023 году

КАД-2 должна разгрузить ослабевшую в последние годы КАД-1. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство первого участка КАД-2 может начаться уже через два-три года. Речь идет о «северном» этапе во Всеволожском районе. Об этом «КП-Петербург» в четверг, 18 ноября, рассказал заместитель генерального директора компании Simetra, которая занималась разработкой возможных вариантов маршрута КАД-2 Константин Тихонов.

- Сейчас есть очень большой спрос на поездки в этом районе, - констатировал Тихонов. – Во-первых, его создают жители Осиновой рощи и Сертолово, у которых во Всеволожке расположены все основные административные учреждения. Во-вторых, там большой транзитный трафик грузовых автомобилей, следующих из Москвы в направлении Мурманска. Кроме того, там планируется большое жилищное строительство на месте бездействующего аэропорта Ржевка – а значит, трафик повысится еще сильнее.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, понадобится ли изымать под строительство КАД-2 дачные участки – и почему самим дачникам в таком случае лучше будет уехать, чем бороться.