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Происшествия19 ноября 2021 7:42

Мигранта задержали за изнасилование 13-летней девочки в Пискаревском парке в Петербурге

Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге задержали мигранта за изнасилование 13-летней девочки

В Петербурге задержали мигранта за изнасилование 13-летней девочки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом "КП-Петербург" 19 ноября 2021 года сообщил источник в правоохранительных органах. Нападение на школьницу произошло 10 ноября в Пискаревском парке.

- О произошедшем в полицию сообщил мама пострадавшей. Она рассказал, что около восьми часов вечера в Пискаревском парке неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - рассказал источник.

В тот же день по "горячим следам" был задержан 20-летний мигрант, гражданин Узбекистана, проживающий на Гражданском проспекте.

После проверок и допросов 18 ноября было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Парню грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.