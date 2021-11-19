Полиция разыскивает прыщавого мужчину с усами за изнасилование 10-летней девочки в Петербурге

Полиция ищет мужчину с усами и в квадратных очках за изнасилование ребенка в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину со светлыми усами за изнасилование 10-летней девочки. В половину третьего дня 18 ноября 2021 года в экстренную службу позвонила 33-летняя женщина, которая рассказала, что получасом раньше неизвестный напал на ее дочь.

- Женщина рассказала, что в два часа дня в парадной дома 11 по улице Маршала Новикова неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - рассказал источник.

В парадной была установлена камера, благодаря которой стражи порядка смогли разглядеть преступника. Это мужчина лет 25, носит очки с квадратными стеклами, лицо у него в угревой сыпи, также есть светлые усы. Одет был в черную шапку, черный пуховик, серый шарф и черные ботинки.

Ориентировка на подозреваемого разослана по отделениям полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.