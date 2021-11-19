Знаменитому "Чижику-Пыжику" в Петербурге исполнилось 27 лет

В Петербурге отмечают 27 лет с даты открытия знаменитого «Чижика-Пыжика» / Фото: администрация Центрального района

В пятницу, 19 ноября 2021 года, знаменитому "Чижику-Пыжику" в Санкт-Петербурге исполнилось 27 лет. Он был установлен в 1994 году на набережной реки Фонтанки у Первого Инженерного дворца напротив Михайловского замка. Небольшая бронзовая скульптура высотой всего 11 сантиметров быстро стала одним из символов города.

- У бронзовой птички есть своя история, уходящая в середину ХIX века. В доме №6 по набережной Фонтанки, недалеко от места, где расположен памятник в 1835-1918 годах находилось Императорское училище правоведения, - рассказали в администрации Центрального района.

Студенты училища носили зеленые мундиры, также у них была пыжиковая шапка, в честь которой учащихся и стали называть "чижики-пыжики".

Сейчас же есть традиция. Жители и гости города кидают монетки на постамент птички. Если монетка осталась на памятнике, то желание сбудется.