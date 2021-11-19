250 тысяч доз «Спутника Лайт» поступит в Петербург в ближайшие дни

"Спутник Лайт" привезут в Петербург. Его хватит на всех. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург получит большую партию вакцины «Спутник Лайт» в ближайшее время. 250 тысяч доз однокомпонентного препарата уже подготовлены к отгрузке с производства и со дня надень его привезут на фармацевтическую базу города на Неве.

- У нас пока осталась половина прошлой партии в 100 тысяч доз. Кроме того, сегодня отгружается партия из более чем 250 тысяч доз, которой хватит для повторной вакцинации всех желающих. Вы только приходите, - заявил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

А вот по «КовиВаку» ясности пока что нет. Смольный не в курсе планов по поставке препарата в Ленинградскую область в начале декабря. Но если вакцина придет в 47 регион, то не меньшая партия дойдет и до Петербурга.

Напомним, что «КовиВак» производит только одно предприятие в стране, а сама процедура изготовления вакцины на «убитом» вирусе сложна и долгосрочна. За все время сделано около миллиона доз.