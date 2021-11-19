Более 10 тысяч детей-сирот проживают в Петербурге

Более 10 тысяч детей без родителей проживают в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге по данным на 1 января 2021 года проживают более 903 тысяч детей. Об этом 19 ноября рассказала уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина.

- Почти 160 тысяч ребят живут в малоимущих семьях, более 150 тысяч – в многодетных, около 80 тысяч – в неполных, - отметила омбудсмен.

Кроме того, среди них 18,5 тысяч детей с инвалидностями, а почти 5 тысяч из них с особыми потребностями.

Также по данным среди всех несовершеннолетних более 10 тысяч это те, кто остался без попечительства родителей. Многие из них проживают в детских домах, кто-то находится на воспитаниях в семьях.

Митянина призвала защищать детей от насилия в любом виде, как физического, так и словесного. Больше обращать внимание на эмоциональное состояние подрастающего поколения.