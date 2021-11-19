Полиция задержала подростков за фото со спущенными штанами у Спаса на Крови в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали двух молодых людей за фотосессию без штанов у храма Спаса на крови. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция оперативно нашла подростков, которые сфотографировались на фоне Спаса на Крови со спущенными штанами и оголенными гениталиями. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах. Теперь парням грозит привлечение к уголовной отвественности.

- В результате проверки сотрудники полиции установили, что фотографии сделаны в июле этого года. Так же полицейские установили личности участников фотосессии: 15-ти и 17-летний петербуржцы, - рассказал источник.

На данный момент обоих парней доставили в отдел полиции, после чего их передадут в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

По факту вульгарной фотосъемки было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ - нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Парням может грозить штраф, обязательные работы или до года лишения свободы.