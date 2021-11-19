Михайловский театр в Петербурге отправят на реставрацию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются реставрировать Михайловский театр, который находится на площади Искусств. Объявление о поиске разработчика проекта появилось на портале госзакупок 18 ноября 2021 года. В тот же день конкурс был закрыт, сейчас определяется победитель.

- В разработке проектной документации должны быть ремонт, реставрация, а также приспособление для современного использования помещений 3-го этажа театра, - говорится в заявке.

Подрядчику предстоит составить проект с учетом всех особенностей здания, а также того факта, что оно является объектом культурного наследия. Работы должны быть завершены в течение 200 дней с учетом положительного заключения по историко-культурной экспертизе, согласования проектной документации в КГИОП. На это выделено 600 тысяч рублей.