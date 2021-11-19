«Удельная» и «Парнас» могут войти в состав транспортно-пересадочных узлов

В состав ТПУ войдут перехватывающие парковки для личного автотранспорта горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортно-пересадочные узлы планируют построить у «Парнаса» и «Удельной». Скорее всего, появление этих объектов произойдет не раньше 2026 года. Именно тогда в Петербурге собираются закончить возведение первоочередных ТПУ у станций метро «Гражданский проспект», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков» и «Старая Деревня».

- Наиболее перспективные локации для строительства еще двух транспортно-пересадочных узлов это «Удельная» и «Парнас», - сообщил «Комсомольской правде» генеральный директор компании-инвестора «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Добавим, что в состав ТПУ войдут перехватывающие парковки для личного автотранспорта, диспетчерские пункты и пункты охраны правопорядка, медицинские центры и пункты оказания первой помощи, магазины, аптеки и общественные пространства.