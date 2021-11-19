Власти Ленобласти опровергли наличие генома африканской чумы в мясе от местного завода

В Ленобласти опровергли информацию об обнаружении в Тюменской области генома африканской чумы свиней в мясной продукции, поставленной из 47 региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленобласти поспешили опровергнуть слухи о наличии генома африканской чумы свиней в мясе, которое отправилось из местного завода на прилавки магазинов в Тюменскую область. Обратную информацию начали распространять в Сети. Однако в региональном управлении ветеринарии заверили, что за время лабораторных исследований никто не выявил никакой заразы, тем более столь опасной.

- Мы не получали ни от Россельхознадзора, ни от ветеринарной службы Тюмени никаких официальных обращений и сообщений об обнаружении генома африканской чумы свиней в продукции из Ленобласти. Если такие уведомления поступят, то этот случай потребует дополнительных разбирательств и тщательных исследований, - подчеркнули ветеринары.

В управлении ветеринарии подчеркивают, что в Ленобласти тщательно контролируют свиноводческую продукцию, чтобы не допустить заноса какой-либо инфекции. Мясо исследуют и на стадии сырья, и когда оно представляет собой готовую к употреблению продукцию.