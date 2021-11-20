Дождь со снегом обещают петербуржцам 20 ноября

В Северной столице ожидается мокрый снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Небольшие дожди и местами мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге в субботу, 20 ноября 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 20 ноября, синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена западной периферией обширного циклонического вихря, - отметил Михаил Леус. - В регионе сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха составит 2-4 градуса, по области поднимется до 5 градусов, что по-прежнему теплее нормы. Порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметров ртутного столба.