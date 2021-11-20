Неизвестный выстрелил в маршрутку с пассажирами в Санкт-Петербурге

В Купчино неизвестный выстрелил в автобус с пассажирами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестный устроил стрельбу во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент произошел накануне, 19 ноября 2021 года, вечером. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

- Около 21:40 в пятницу поступило сообщение от водителя маршрутки. Он рассказал, что остановился на остановке у дома 33 по Будапештской улице, чтобы высадить пассажира. В этот момент к нему подъехал автомобиль «Киа Оптима» белого цвета. Водитель иномарки выстрелил в стекло водительской двери автобуса и скрылся, - рассказали «КП-Петербург» в ведомстве.

В маршрутке на тот момент находилось 6 пассажиров. Никто, к счастью, не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Стрелка разыскивает полиция.