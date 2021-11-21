Синоптик предупредил о начале зимнего похолодания в Петербурге

В Петербург идет зима. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербург идет зима. И хоть пока она о своем присутствии никак не заявила, ее тихое и медленное наступление все же чувствуется. Так, уже с этого воскресенья, 21 ноября, в Северной столице начнется похолодание. Об этом предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В воскресенье погоду на территории Петербурга будет определять уходящий циклон, - сообщил специалист. – В облаках проявятся прояснения, а местами могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега. Уже вечером температура опустится ниже 0 градусов, и образуется гололедица.

А вот в понедельник, 22 ноября, температура местами опустится до -2, -4 градусов. Это пока еще не дотягивает до самого холодного дня осени (он пришелся на 9 ноября, когда столбики термометров зафиксировали -3,3 градуса), но тем не менее сигналы о приближении зимы вполне отчетливые. Так что пора доставать с антресолей теплые вещи – скоро они вам пригодятся.