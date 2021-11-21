В ночь на 22 ноября в Петербурге резко усилится ветер

Ветер скоростью до пятнадцати метров в секунду способен гнуть и ломать деревья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последняя ночь перед очередным рабочим понедельником обещает быть ненастной. Ближе к полуночи в Петербурге поднимется сильный порывистый ветер. Об этом в воскресенье, 21 ноября, предупреждает Главное управление МЧС России по Северной столице.

- 21 ноября начиная с 23:00 часов и до 22 ноября до 02:00 часов местами ожидается усиление северо-западного ветра, - Его порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Отметим, что по шкале Бофорта ветер скоростью в 15 метров в секунду оценивается как «крепкий» - против него трудно идти, он с легкостью гнет стволы деревьев, а на море поднимает волны до пяти с половиной метров в высотой. В такую погоду спасатели настоятельно рекомендуют оставаться дома, а уж если пришлось выйти – не ходить под шаткими конструкциями и не появляться в прибрежных зонах, чтобы не продвергать свою жизнь опасности.