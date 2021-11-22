Работа заводов в Петербурге может остановиться из-за обязательной вакцинации

В Петербурге может остановиться работа заводов из-за обязательной вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после введения обязательной вакцинации от коронавируса началась неразбериха. Как пишет 21 ноября 2021 года "Мойка78", городские заводы могут встать, если в скором времени не вакцинируются 80 процентов персонала, как то постановил Роспотребнадзор. Однако проблема заключается в том, что привить нужно всех, без учета переболевших, а врачи отказываются вакцинировать тех, кто только перенес инфекцию.

- Если сотрудники заводов не вакцинируются, то санитарные ведомства могут приостановить работу предприятий, а трудовая инспекция выписать штрафы. В таком случае заводы останутся без работников, - пишет издание.

Работники предприятий обратились за помощью и разъяснением ситуации в администрацию Северной столицы. В профсоюзах предупредили, что на заводах могут начаться забастовки после отстранения людей от работы без сохранения зарплаты.