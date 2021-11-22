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Общество22 ноября 2021 7:37

Более 70 классов в школах Петербурга ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

Также в городе на карантин закрыты 15 детсадовских групп
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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71 класс в школах Петербурга ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

71 класс в школах Петербурга ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поле локдауна, который в Санкт-Петербурге совпал с осенними школьными каникулами, все дети отправились за парты. Но спустя время некоторых ребят все же начали одолевать болезни и простуды. По данным комитета по образованию на 22 ноября 2021 года снова не все классы вышли учиться в школы.

- На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 71 класс в 37 школах из-за распространения ОРВИ и коронавируса. Это 0,35 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

Также более 2,6 тысяч детей находятся на удаленном обучении по решению своих родителей. Это 0,47 процентов от общего количество школьников в городе.

Кроме того, временно на карантин закрыты 15 групп в 14 детских садах.