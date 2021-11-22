Похолодание задержится в Петербурге ненадолго, а к концу недели потеплеет

Холод покинет Петербург к среде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Резкое похолодание, пришедшее в Петербург в ночь на понедельник, окажется заметным, но не слишком продолжительным. Если вторник будет еще морозным, то уже к среде показания термометра вновь выйдут в плюс.

- Погода с отрицательными температурами сохранится в начале недели, в понедельник вторник. И ветер северо-западный, холодный. А в последующие дни ветер сменится на юго-западный. В городе немного потеплеет до слабоположительных показателей. До конца рабочей недели будет +1…+4 градуса, - рассказал «КП-Петербург» метеролог Юрий Куткевич.

Сильных осадков пока не предвидится, но во вторник ожидается снег, особенно по области. Со среды возможны дожди. Атмосферное давление будет держаться заметно ниже нормы, но в самом конце недели вновь может подморозить.

Однако погода переменчивая и измениться может в течение суток, все зависит от сменяющих друг друга циклонов.