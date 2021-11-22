Сильный ветер и 13-градусный мороз ударят в Ленобласти

В Леноласти похолодает до -13 градусов в ночь на 23 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область пришла настоящая зима. В ночь на 23 ноября 2021 года в регионе ударят настоящие морозы. Температура воздуха опустится ниже минусовой отметки на термометрах, а на востоке области ожидается до минус 13 градусов. Об этом сообщили в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- В ночь на 23 ноября в области пройдет небольшой снег, температура воздуха на западе будет около минус 2-7 градусов, на востоке региона до минус 8-13 градусов. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Днем потеплеет. Где-то будет стоять прохладный ноль, но в некоторых районах сохранится минусовая температура до минус 5 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой снег, ветер поменяется на теплый юго-западный, южный 4-9 метров в секунду.

С 24 ноября ближайшие пару дней в области будет ветрено до 15-17 метров в секунду и снежно. Автомобилистов предупреждают, что кроме липкого снега на дорогах их еще ждет гололед.