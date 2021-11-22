Мошенников со страховкой авто на 27 миллионов рублей задержали в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали трех мужчин и трех женщин, которых подозревают в мошенничестве с автомобильными страховками. По версии следствия, схема работы была простой: машину перегоняли за границу, где продавали. А потом подавали заявление об угоне и ждали страховых выплат. Впрочем, подозреваемые оказались не слишком удачливыми.

- Всего на их счету пять эпизодов с 2019 по 2020 год, на общую сумму почти в 27 миллионов рублей. Но ни один из эпизодов преступной деятельности не был завершен до конца, так как их пресекали службы безопасности страховых компаний, - сообщает пресс-служба Главка.

По всем эпизодам возбуждены дела о покушении на мошенничество.

Четверо задержанных пока что находятся в изоляторе временного содержания, им избирают меру пресечения. Двое отпущены под подписку о невыезде.