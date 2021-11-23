В Петербурге выделили 28 млн рублей на техобслуживание камер, фиксирующих нарушения ПДД

Смольный выделил 28 млн рублей на техобслуживание камер, фиксирующих нарушения ПДД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил из бюджета почти 28 млн рублей на техническое обслуживание камер, которые фиксируют нарушения ПДД на территории Петербурга. Речь только о стационарных комплексах фотовидеофиксации под названиями «Форсаж» и «АвтоУраган-ВСМ». Некоторые процедуры надо будет делать ежемесячно, другие – еженедельно. Обо всем говорится в соответствующей госзакупке.

- Требуется оказание услуг по техобслуживанию 38 комплексов «Форсаж» и одного «АвтоУраган-ВСМ» на территории Петербурга. Первый этап работ – с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Последний – с 1 по 31 декабря 2022 года, - сообщается в конкурсной документации.

Сроки подачи заявок на конкурс поджимают – до 30 ноября 2021 года.