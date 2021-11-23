Комздрав Ленобласти начал проверку ЧП с блокадницей, которая сама сделала себе операцию

В Ленобласти пенсионерка сама сделала себе операцию, чтобы облегчить боль. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку после скандала со страшным ЧП с блокадницей, которая не смогла получить необходимую медпомощь и сама сделала себе операцию. О диком случае рассказала врач скорой помощи Виктория Шутова

- Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией. Появилось осложнение – асцит (скопление жидкости в брюшной полости – прим.ред.). При этом невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.Она не смогла получить своевременную помощь, и сама себе провела хирургическое вмешательство – лапароцентез. То есть надрезы тонким ножом по животу, - написала Виктория в соцсетях.

Пожилая женщина была не уверена в исходе самостоятельной операции и написала прощальную записку с извинениями родным, объяснив, что не может больше терпеть боль.

По счастью, женщину удалось спасти. Сейчас она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медпомощь. А в областном Комздраве объяснили причины ЧП и начали разбирательство.

- Мы проводим проверку. По нашим данным, плановая операция у пациентки не состоялась из-за выявленного коронавируса, - рассказали «КП-Петербург» в комитете.