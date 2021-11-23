В Петербурге будут премировать пенсионеров за активную вакцинацию

Из бюджета выделят больше 2 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга рассматривают вопрос премирования пенсионеров за активную вакцинацию от коронавируса. Планируется выделить в городской бюджет 2022 года более 2 миллиарда рублей на поощрение людей старше 60 лет. Об этом заявила на заседании правительства врио председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

- Если будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, на это нужно более 2 млрд рублей, если будем будем поддерживать граждан старше 65 лет — 1,769 млрд рублей, - сообщила она.

В комитете уточнили, что расчет производился из числа пенсионеров, которые пройдут вакцинацию в следующем году. Таким образом, пожилые петербуржцы получат по 2 тысячи рублей за получение сертификата об вакцинации от коронавируса.