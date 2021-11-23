Резкое падение заражений коронавирусом в два раза произошло в Петербурге 23 ноября

Спад числа заболевших в два раза произошел в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге неожиданно заражаемость коронавирусом резко упала, да еще сразу в два раза. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 23 ноября 2021 года в городе подтверждены всего лишь 1 тысяча случаев заболевания, хотя еще сутки назад заболевших было более 2 тысяч.

- За сутки в Петербурге выявлено лишь 1060 случаев заражения коронавирусом. Спад по сравнению с днем ранее более 52 процентов, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2021 года / Фото: Яндекс

На этом фоне сильно выросло число выздоровевших. Всего за день статистику пополнили еще 4837 человек. А вот уровень смертности остается неизменно высоким. За день скончались 76 пациентов.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 774 408 человек, из них смогли выздороветь 706 577 пациентов и умерли 25 729.