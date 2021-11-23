QR-коды в общественном транспорте Петербурге вводить пока не планируют

Вводить систему QR-кодов в петербургском транспорте пока не планируют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга пока не планируют идти по пути Татарстана и вводить систему QR-кодов в общественном транспорте. Об этом, во время общения с журналистами, заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

- Введение казанского сценария с QR-кодами для пассажиров общественного транспорта в Смольном не обсуждается, отметил – Поляков на вопрос СМИ.

При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от эпидемиологической ситуации. Ужесточение карантинных мер возможно, но на данный момент вариант с кодами власти не рассматривают.

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане для посадки в общественный транспорт необходимо предъявлять QR-код о перенесенном коронавирусе и пройденной вакцинации. Первый день работы системы вызвал множество нареканий и конфликтных ситуаций. Транспорт стоял на остановках, пока кондуктор проверит вошедших пассажиров.

Число высаженных из-за отсутствия кодов превысило 500 человек.