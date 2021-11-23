Стоимость путевок в детские лагеря Петербурга вырастет с 2022 года

Стоимость отдыха в детских лагерях Петербурга вырастет с 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2022 года стоимость путевок в детские лагеря в Санкт-Петербурге вырастет. Во вторник, 23 ноября 2021 года, новое постановление с порядком цен было направлено на рассмотрение антикоррупционной комиссии. Сейчас ведомству предстоит утвердить не только стоимость, но и количество предоставляемых квот.

- Так, стоимость путевки на девять дней составит 14 949 рублей, на 12 дней - 19 932 рублей, а на 21 день - 34 881 рублей, - говорится в документе.

Отметим, что цены изменятся от 500 рублей до 2 тысяч рублей по сравнению с годом ранее.

При этом правительство собирается выделить большое количество квот, по которым родители школьников смогут получить бесплатные путевки, либо по льготной цене.

Напомним, что также с 1 января в Петербурге поднимут ежемесячную плату за содержание ребенка в детском саду.